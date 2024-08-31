GÜNCELLEME - Erzurum'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık zarar gördü

Erzurum'un Tortum ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Şenyurt Mahallesi'nde ikamet eden Neşet Aktepe'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, bir süre sonra samanlığın bitişindeki ahıra ve Halil Akgüney'e ait eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Tortum Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın ev, ahır ve samanlığa zarar verdi.

Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mahalle halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ekiplerin yangına hızlıca müdahale ettiğini vurgulayan Yiğider, şunları kaydetti:

"Şenyurt Mahallemizde sebebi henüz bilinmeyen nedenden dolayı samanlıkta çıkan yangın, kısa sürede yanında bulunan ahıra ve eve sıçradı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve belediyemize ait arazöz, iş makinesi ve personelimizle yaptığımız müdahale sonucu yangın daha fazla alana sıçramadan çok şükür kontrol altına alınarak söndürüldü."