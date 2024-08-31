Erzurum'da 2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı güvenlik güçlerine teslim oldu

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R.K. ile F.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan E.K. (31), ilçe kırsalında piknik yapan babası R.K. (56) ve babasının kadın arkadaşı F.K. (36) ile tartışma yaşadı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir kişi, babası ve babasının arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü.

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