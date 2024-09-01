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        Erzurum'un tarihi ve doğası yağlı boya tablolara işlendi

        Erzurum'un tarihi ve doğasını konu alan "Tabiattan Esintiler" resim sergisi, tarihi Çiftte Minareli Medrese'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 13:07 Güncelleme: 01.09.2024 - 13:45
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        Erzurum'un tarihi ve doğası yağlı boya tablolara işlendi
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        Erzurum'un tarihi ve doğasını konu alan "Tabiattan Esintiler" resim sergisi, tarihi Çiftte Minareli Medrese'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Erzurumlu ressam Fesih Özyurt, kentin tarihi ve doğasından esinlenerek yağlı boya ile hazırladığı 75 tabloyu, Çiftte Minareli Medrese'de vatandaşların beğenisine sundu.

        Palandöken Dağı, Çifte Minareli Medrese, Narman Peri Bacaları, Atlama Kuleleri, Erzurum Kalesi, cirit ve bar ekibinin gösterileri gibi kentin tarihi ve doğasının sergilendiği eserlere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        - Gençlere resim sanatını sevdirmek istiyor

        Ressam Özyurt, AA muhabirine, resim sergisinin vatandaşlar tarafından çok beğenildiğini söyledi.

        Gençlere resim sanatını sevdirmek ve teşvik etmek amacıyla sergi açtığını anlatan Özyurt, "Resimlerimde genelde tabiatın güzelliklerine odaklanıyorum. Ancak Selçuklulardan Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar tarihimize mal olmuş olayları da işliyorum. Ayrıca savaş, deprem, yoksulluk ve mağduriyetler gibi toplumsal sorunları da eserlerimde yansıtıyorum." dedi.

        Özyurt, "Tabiattan Esintiler" ismini verdiği sergiyle tabiatın güzelliklerine dikkati çekmek istediğini vurguladı.

        Tabloları yoğun emek vererek hazırladığını belirten Özyurt, serginin bir süre daha ziyarete açık olacağını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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