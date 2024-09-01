Erzurum'daki silahlı kavgada 2 yeğenini öldüren zanlı tutuklandı

Hınıs ilçesi Ketenci Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada H.B, yeğenleri Ergün ve Engin Bülbül'ü silahla vurarak öldürüp kaçmıştı. Zanlı, dün Parmaksız Mahallesi'ndeki bir dere yatağında saklanırken jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

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