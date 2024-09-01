Erzurum'da "Uluslararası Tarihi İspir Panayırı" etkinliklerle devam ediyor

Erzurum'un İspir ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Tarihi İspir Panayırı" gösteri, belgesel ve konserlerle devam ediyor.

İspir Hükümet Meydanı'nda düzenlenen panayır, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zaferi'nin İslam'ın Haçlıya ve küfre karşı kazandığı son zafer olduğunu söyledi.

Kahraman ecdadın vesilesiyle İspir’de bir araya geldiklerini ifade eden Coşkun, "İspir 'yaşasın Türkiye Cumhuriyeti devleti, var olsun Türk milleti' diyor. 30 Ağustos Zaferi Müslüman Türk'ün ayağa kalkması demektir. Bizler bugün saftayız. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin her bir ferdi olarak ve büyük Türk milletinin her bir neferi olarak bunun onurunu ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

Coşkun, 30 Ağustos Zaferi'ndeki düşmanla hain darbe teşebbüsünün yapıldığı düşmanın aynı olduğuna işaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının anlayışı ve duruşu ne ise 15 Temmuz gecesi emperyal unsurlara karşı duran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bilge lider Devlet Bahçeli ile ona inanların duruşunun aynı olduğunu aktardı. Konuşmalarında ardından programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Halk Dansları Topluluğunca, "Zafere Doğru Cumhuriyet Doğuyor" eseri sergilendi.