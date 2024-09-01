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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 21:12 Güncelleme: 01.09.2024 - 21:12
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Raşit Yorgancılar, Haydar Avcı, Mahmut Gülle

        Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Yakup Kırtay, Sefa Akgün (Dk. 73 Süleyman Koç), Eren Tozlu (Dk 87. Serkan Köse), Salih Sarıkaya (Dk.74 Süleyman Karataş), Roshi (Dk.90+1 Mustafa Fettahoğlu), Mustafa Yumlu, Crociata, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp (Dk. 46 Cengizhan Bayrak), Tasev

        Yeni Malatyaspor: Abdussamed Dumlu, Atakan Müjde, Nuri Fatih Aydın (Dk. 76 Kerem Altunışık), Mert Miraç Altıntaş (Dk. 66 Eren Savucu), Cengizhan Akgün, Alperen Arslan, Burak Efe Yaz (Dk.66 Emir Ulusoy), Erşan Yaşa, Ferhat Canlı, Emircan Bayrakdar, Berat Yaman

        Gol: Dk. 31 Odise Roshi, Dk. 76 Eren Tozlu, Dk. 87 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 59 Orhan Ovacıklı, (Erzurumspor FK), Dk. 84 Cengizhan Akgül (Yeni Malatyaspor)

        ERZURUM

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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