Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        "Öğrenci şehri" Erzurum'da 18 GSB yurdu 21 bin öğrenciyi ağırlayacak

        İki üniversitesi ile "öğrenci şehri" olan Erzurum'da, 21 bin öğrencinin barınabileceği, Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) 18 yurdu, yeni eğitim yılı için hazır hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 13:04 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Öğrenci şehri" Erzurum'da 18 GSB yurdu 21 bin öğrenciyi ağırlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        İki üniversitesi ile "öğrenci şehri" olan Erzurum'da, 21 bin öğrencinin barınabileceği, Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) 18 yurdu, yeni eğitim yılı için hazır hale getirildi.

        Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi ile yüz bine yakın öğrencinin bulunduğu Erzurum'da, eğitim için gelecek öğrencilere geniş yurt imkanları sağlanıyor.

        Son yıllarda GSB bünyesinde sayısı artırılan yurtlarda, öğrenciler için kütüphane, etkinlikler, etüt salonları, kurs çalışmaları gibi yurt olanakları sağlanıyor.

        Erzurum'daki kız ve erkeklerin barındığı, 7'si ilçelerdeki 18 GSB yurdunda tadilat, tamirat ve temizlik işlemleri sona erdi.

        Öğrenciler için hazır hale getirilen yurtlar, haziran ayının sonlarına kadar üniversitelilere ev sahipliği yapacak.

        - Erzurum'a gelecek öğrenciler için yurt sorunu yok

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AA muhabirine, kentteki tüm yurtların öğrenciler için hazır hale getirildiğini söyledi.

        Erzurum'da 21 bin öğrenciye hizmet verebilecek 18 yurdun bulunduğunu dile getiren Çakmur, "Yaz boyunca, nöbetçi yurtlarımızın haricindeki yurtlarımızda bakım, onarım çalışmalarımızı tamamladık. Asansör, boya badana, ıslak zemin onarımı gibi tüm çalışmalarımız bitti. Nöbetçi yurtlarımızın da bakımlarını tamamladık. Yurt müracaatlarımız bitti. 21 bin öğrencimize hizmet edecek şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Erzurum merkezimizdeki yurtlarımızda şu anda öğrencilerimizi barındırmak için herhangi bir yurt sorunumuz yok." dedi.

        Yurt karşılama ve müracaat oranının kontrolleri altında olduğunu anlatan Çakmur, kent merkezinde 7 kız ve 4 erkek yurdu bulunduğunu, ilçelerde de bin 600 öğrenciye hizmet verecek yurt kapasitelerinin bulunduğunu belirtti.

        Yurtların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinatörlüğünde yeni bir konsept ile hizmet verdiğini vurgulayan Çakmur, şunları kaydetti:

        "Yurt oranlarımızda, her ilin kendi içindeki üniversitelerle doğru orantılı şekilde artma ve azalma olabiliyor. Geçmiş zamanlarda Erzurum merkezde yedek sorunu yaşanmaktaydı, yerleşemeyen öğrencilerimiz vardı. Kiralık ev aramak zorunda kalınıyordu. Yeni konseptle birlikte yurt oranlarının artışı ve karşılama oranları yüzde yüz kapasite ile çalışıyor. Yedek sorunu yaşanmamaktadır."

        - Kendi evleri gibi

        İstanbul'dan gelerek Erzurum'daki nöbetçi yurtta kalan öğrencilerden Mihriban Mizgin Pirol ise ilk yurt deneyimi olduğunu, sağlanan olanaklardan memnun kaldığını aktardı.

        Yurtlarda kurs imkanlarının da olduğunu kaydeden Pirol, "Tüm şartları görebildim. Odalar çok geniş, rahat ediyorum. Kendimize ait çalışma masalarımız, ışıklarımız, etüt salonlarımız var. Temizlik de çok iyi. Her alanda denetlemeler oluyor, ihtiyaçlarımızın olup olmadığı soruluyor, gıdalarda sürekli denetim oluyor." diye konuştu.

        Bursa'dan yaz okulu dersi için Erzurum'a gelen Fatime Yalçın da "Bursa'da kaldığım yurttan da buradan da memnunum. Kendimizi evimizde hissediyoruz. Çok güvenli bir ortam olması da çok önemli." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vaniköy'deki kaçak villa yıkılacak
        Vaniköy'deki kaçak villa yıkılacak
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Arjantin'de bir kent 'kendi para birimi'ni yarattı
        Arjantin'de bir kent 'kendi para birimi'ni yarattı
        Bu iller için sağanak yağmur uyarısı
        Bu iller için sağanak yağmur uyarısı
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan enflasyon değerlendirmesi
        TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan enflasyon değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüşecek
        8 meslekte büyük değişim kapıda mı?
        8 meslekte büyük değişim kapıda mı?
        Fenerbahçe'den Medina için yeni hamle!
        Fenerbahçe'den Medina için yeni hamle!
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Baba-oğul silahlı saldırıda öldü!
        Baba-oğul silahlı saldırıda öldü!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Fenerbahçe'den tarihi kar!
        Fenerbahçe'den tarihi kar!
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        İsrail'de 'Gazze'de ateşkes' gösterisi
        İsrail'de 'Gazze'de ateşkes' gösterisi
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı? (Arama çalışmalarında son durum)
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı? (Arama çalışmalarında son durum)
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Otopsi raporu çıkmadı
        Otopsi raporu çıkmadı
        Aysel Önder, Paralimpik ikincisi!
        Aysel Önder, Paralimpik ikincisi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!

        Benzer Haberler

        Erzurum, 2025 yılı "Avrupa Kış Sporları Başkenti" seçildi
        Erzurum, 2025 yılı "Avrupa Kış Sporları Başkenti" seçildi
        Erzurum'un asırlık tabyalarından "Mecidiye Tabyası" tüm ihtişamıyla ayakta...
        Erzurum'un asırlık tabyalarından "Mecidiye Tabyası" tüm ihtişamıyla ayakta...
        Erzurum'daki sağlık merkezleri yaşam boyu ücretsiz danışmanlık hizmeti veri...
        Erzurum'daki sağlık merkezleri yaşam boyu ücretsiz danışmanlık hizmeti veri...
        Erzurumspor FK-Yeni Malatyaspor maçının ardından
        Erzurumspor FK-Yeni Malatyaspor maçının ardından
        Erzurumspor FK - Yeni Malatyaspor: 3-0
        Erzurumspor FK - Yeni Malatyaspor: 3-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig