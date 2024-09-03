Erzurum'daki sağlık merkezleri yaşam boyu ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da, Sağlıklı Hayat ve Aile Sağlığı merkezlerinde obeziteden sağlıklı beslenmeye, enfeksiyon hastalıkları ve kanser taramasından sigara bırakmaya birçok alanda ücretsiz danışmalık hizmeti veriliyor.

Sağlık Bakanlığının "Hastalığa değil, sağlığa yatırımı" kapsamında hayata geçirdiği Aile Sağlığı Merkezlerinde, aile hekimleri, ebe ve hemşireler, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, sosyolog, çocuk gelişimci, antrenör ve sağlık personeli görev yapıyor.

Bu merkezlerde gebelik süreci, bebeklik çağı aşıları, kronik hasta takibi ve tedavileri yapılıyor.

Sağlıklı Hayat Merkezinde ise beslenme, obezite, kronik hastalıklar, fiziksel aktivite, kanser tarama, erken teşhis, çocuk ve ergen ruh sağlığı, koruyucu ağız ve diş sağlığı, kadın ve üreme sağlığı, tütün ve madde bağımlılığı gibi birçok branşta danışmanlık ve tedavi hizmeti ücretsiz sunuluyor. Koruyucu ve önleyici hekimlik uygulaması olan merkezlerde hem vatandaşları hastalıklardan koruyup sağlıklı yaşam sürmesi hem de ikinci basamak sağlık kuruluşlarının yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. Yılın ilk 7 ayında Sağlıklı Hayat Merkezlerine 158 bin 445, Aile Sağlığı Merkezlerine 3 milyon 27 bin ve KETEM'e 18 bin 167 kişi başvurarak hizmetlerden faydalandı.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, AA muhabirine, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde toplum ve bireyi risklere karşı korumak, sağlıklı hayat tarzına teşvik etmek için birçok konuda hizmet verildiğini söyledi. Ülkede sağlık hizmetleri kalitesinin arttığını, her yerde büyük cerrahi ameliyatlara kadar sağlık hizmeti verildiğini anlatan Bedir, "Tedavi hizmetleri kadar koruyucu sağlık hizmetlerinin sunumu da çok önemli. Yani hastalanmadan hastalıkları önlemeye çalıştığımız, sağlığımızı koruma ve geliştirmeye odaklandığımız 1. basamak koruyucu hekimlik uygulamaları. Bir kişinin hayatına bile dokunmak o kadar değerli ki bunun için arkadaşlarımızla mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz." dedi.

Bedir, vatandaşların sağlık okuryazarlığını artırıp hem sağlığını korumayı hem de hastalıkları önlemeyi hedeflediklerini belirterek, vatandaşları merkezlerden faydalanmaya davet etti. Palandöken Solakzade Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimi Sinem Urvasızoğlu da merkezde diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı, fizyoterapist ve diş hekimleriyle tüm danışmalık hizmetini ücretsiz verdiklerini anlattı. Hasta olmadan önce vatandaşı korumayı hedeflediklerini vurgulayan Urvasızoğlu, "Vatandaşlarımızı sağlık konusunda internete danışmaya değil Sağlıklı Hayat Merkezlerine davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

- Evlilikten gebeliğin tüm aşamasına kadar vatandaş takip ediliyor Kayakyolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Uzm. Dr. Pınar Fakirullahoğlu ise aile hekimliğinde kişileri evlilikten gebeliğin tüm aşamasına kadar takip ettiklerini, gebelik ve sonrası süreç takiplerinin yanı sıra bebeklerde topuk kanı alma ve her türlü aşı, takip ve izlemi yaptıklarını aktardı Enfeksiyon ve solunum yolları hastalıklarını tedavi ederek hastanelerin yükünü hafiflettiklerine dikkati çeken Fakirullahoğlu, "Yaşamın başlangıcından ölüme kadar her aşamada vatandaşı takip ediyoruz. Gerçek hekimlik, hastalık oluşmadan, ortaya çıkmadan önce hastayı korumak ve bilgilendirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldızkent Sağlıklı Hayat Merkezi sigara bırakma polikliniğinde görevli Dr. Fuat Avcı da doğumdan itibaren yaşamın her alanında vatandaşlara danışmalık hizmeti verdiklerini ifade etti. - Kanser taramaları randevusuz ve ücretsiz KETEM İl Koordinatörü Arife Gençtürk, birimde meme, rahim ağzı ile kolon kanserine yönelik taramaların randevusuz ve ücretsiz yapıldığını kaydetti. Kanserin önlenebilir hastalık olduğunu vurgulayan Gençtürk, şöyle devam etti: "Kanser taramalarında hedefimiz erken tanı ve teşhis. Erken tanı hayat kurtarır. Kadınlarımız taramalardan çekinmesin, gecikmeden herkes taramalara katılmalı. Mobil tırımızla yıl boyunca tüm ilçelere belirli zamanlarda ziyaret planlanıyor ve taşıma aracımızla kırsaldan vatandaşları getirip tarama yapıyoruz. Gerçekten çok kıymetli hizmet."