Erzurum'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı
Erzurum'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.
Erzurum'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.
Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentin altyapı sorunları ve çözüm önerileri ile bu alanda yapılacak yatırımlar değerlendirilerek sektörel gelişmeler ele alındı.
Altyapı çalışmalarında can ve mal güvenliğinin sağlanması için alınacak tedbirlerin de görüşüldüğü toplantıda Vali Çiftçi, vatandaşlara nitelikli kamu hizmeti sunmak için tüm kurumların birbirleriyle işbirliği halinde çalışarak altyapı hizmetleri bakımından meydana gelebilecek olumsuz durumların en aza indirilmesi amacıyla toplantı yaptıklarını söyledi.
Toplantıda, kurumlar arası yardımlaşmanın artırılması, kaynakların daha etkin ve verimli şekilde kullanılması, mevcut sorunları çözümüne yönelik projelerin hazırlanması ile kent ve ilçelerdeki altyapı çalışmalarını koordineli şekilde yürütülmesi üzerinde duruldu.
Toplantıya, kurum müdürleri ve diğer ilgillier katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.