Erzurum'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentin altyapı sorunları ve çözüm önerileri ile bu alanda yapılacak yatırımlar değerlendirilerek sektörel gelişmeler ele alındı.

Altyapı çalışmalarında can ve mal güvenliğinin sağlanması için alınacak tedbirlerin de görüşüldüğü toplantıda Vali Çiftçi, vatandaşlara nitelikli kamu hizmeti sunmak için tüm kurumların birbirleriyle işbirliği halinde çalışarak altyapı hizmetleri bakımından meydana gelebilecek olumsuz durumların en aza indirilmesi amacıyla toplantı yaptıklarını söyledi.