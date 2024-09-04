Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı

        Erzurum'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 15:50 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.

        Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentin altyapı sorunları ve çözüm önerileri ile bu alanda yapılacak yatırımlar değerlendirilerek sektörel gelişmeler ele alındı.

        Altyapı çalışmalarında can ve mal güvenliğinin sağlanması için alınacak tedbirlerin de görüşüldüğü toplantıda Vali Çiftçi, vatandaşlara nitelikli kamu hizmeti sunmak için tüm kurumların birbirleriyle işbirliği halinde çalışarak altyapı hizmetleri bakımından meydana gelebilecek olumsuz durumların en aza indirilmesi amacıyla toplantı yaptıklarını söyledi.

        Toplantıda, kurumlar arası yardımlaşmanın artırılması, kaynakların daha etkin ve verimli şekilde kullanılması, mevcut sorunları çözümüne yönelik projelerin hazırlanması ile kent ve ilçelerdeki altyapı çalışmalarını koordineli şekilde yürütülmesi üzerinde duruldu.

        Toplantıya, kurum müdürleri ve diğer ilgillier katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2,5 milyar TL'lik miras davasında dikkat çeken talep!
        2,5 milyar TL'lik miras davasında dikkat çeken talep!
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        "Çalışmalar 10 gün erken bitecek"
        "Çalışmalar 10 gün erken bitecek"
        "Niyeti bu değildi"
        "Niyeti bu değildi"
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Depremzede olarak kaydettiği Zeynep katletti!
        Depremzede olarak kaydettiği Zeynep katletti!
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        "Çok üzgünüm"
        "Çok üzgünüm"
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor

        Benzer Haberler

        Erzurum'da planlı doğa yürüyüşlerine çıkan gönüllü "temizliyoruz" ekibi çev...
        Erzurum'da planlı doğa yürüyüşlerine çıkan gönüllü "temizliyoruz" ekibi çev...
        Erzurum, 2025 yılı "Avrupa Kış Sporları Başkenti" seçildi
        Erzurum, 2025 yılı "Avrupa Kış Sporları Başkenti" seçildi
        Erzurum'un asırlık tabyalarından "Mecidiye Tabyası" tüm ihtişamıyla ayakta...
        Erzurum'un asırlık tabyalarından "Mecidiye Tabyası" tüm ihtişamıyla ayakta...
        Erzurum'daki sağlık merkezleri yaşam boyu ücretsiz danışmanlık hizmeti veri...
        Erzurum'daki sağlık merkezleri yaşam boyu ücretsiz danışmanlık hizmeti veri...
        "Öğrenci şehri" Erzurum'da 18 GSB yurdu 21 bin öğrenciyi ağırlayacak
        "Öğrenci şehri" Erzurum'da 18 GSB yurdu 21 bin öğrenciyi ağırlayacak
        Erzurumspor FK-Yeni Malatyaspor maçının ardından
        Erzurumspor FK-Yeni Malatyaspor maçının ardından