Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda 47 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        Erzurum'da geçen ay polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 47 kilo 18,68 gram uyuşturucu ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 157 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 10:54 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda 47 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da geçen ay polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 47 kilo 18,68 gram uyuşturucu ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 157 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ağustos ayında gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 169 bin 380 kişi sorgulandı.

        Ekiplerce yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 157 şüpheli yakalandı.

        Yapılan trafik denetimlerinde ise 30 bin 719 araç kontrol edilerek, 920 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca 1048 umuma açık iş yeri, 1046 park ve bahçe ile 2 bin 560 metruk bina kontrol eden ekipler, 272 yoklama kaçağını yakaladı.

        Çalışmalarda, 17'si kurusıkı 31 tabanca, 9 av tüfeği, 70 bıçak, 191 fişek, 47 kilo 18,68 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        Polis havaya ateşe açarak ayırdı
        Polis havaya ateşe açarak ayırdı
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        "22 senelik hasreti bitirmek istiyoruz"
        "22 senelik hasreti bitirmek istiyoruz"
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        ABD'den Putin'e tepki
        ABD'den Putin'e tepki
        Su baskını, toprak kayması... Denizin rengi değişti!
        Su baskını, toprak kayması... Denizin rengi değişti!
        Sisi'nin ziyareti Arap basınında geniş yer buldu
        Sisi'nin ziyareti Arap basınında geniş yer buldu
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        "Kabul edilebilir değil!"
        "Kabul edilebilir değil!"
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Ünlüler arasında yeni akım
        Ünlüler arasında yeni akım
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş

        Benzer Haberler

        Erzurum'da yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi
        Erzurum'da yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi
        Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünce desteklenen 150 çocuk için sünnet şölen...
        Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünce desteklenen 150 çocuk için sünnet şölen...
        Kamyonla çarpışan kamyonet ikiye ayrıldı: 3 ölü, 2 yaralı
        Kamyonla çarpışan kamyonet ikiye ayrıldı: 3 ölü, 2 yaralı
        Erzurum'daki 112 yıllık konak MHP İl Başkanlığı binası oldu
        Erzurum'daki 112 yıllık konak MHP İl Başkanlığı binası oldu
        Erzurum'da hafriyat kamyonu ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 ki...
        Erzurum'da hafriyat kamyonu ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 ki...
        Erzurum'da "Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Erzurum'da "Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı" yapıldı