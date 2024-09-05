Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda 47 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Erzurum'da geçen ay polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 47 kilo 18,68 gram uyuşturucu ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 157 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ağustos ayında gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 169 bin 380 kişi sorgulandı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 157 şüpheli yakalandı.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 30 bin 719 araç kontrol edilerek, 920 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca 1048 umuma açık iş yeri, 1046 park ve bahçe ile 2 bin 560 metruk bina kontrol eden ekipler, 272 yoklama kaçağını yakaladı.