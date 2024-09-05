Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da "Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Erzurum'da "Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 14:30 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da "Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da "Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

        Vali Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda, jandarma ve emniyetin kentin huzur ve güvenliğini sağlayabilmek için gayretle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

        Güvenlik güçlerinin suç ve suçluyla mücadele ettiğini belirten Çiftçi, geçen sene Erzurum'da 7 bin 387, bu sene 7 bin 648 asayiş olayı meydana geldiğini belirtti.

        Çiftçi, uygulamalar arttıkça ele geçirilen silah ve kesici delici aletlerin sayısının da arttığına dikkati çekerek, "Asayiş olaylarında yüzde 3 buçukluk artış var, aydınlatma oranları da bizim için önemli. Olaylarda geçen sene aydınlatma oranı yüzde 94,8 iken bu sene bu oran yüzde 98,5'e çıktı. Aydınlatma oranlarımızın artmış olması bizim açımızdan sevindirici gelişme. Bunu ülke aydınlatma oranıyla kıyasladığımızda 5 puan üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Kişilere karşı işlenen suçlarda geçen seneye göre binde 7'lik, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 28.8'lik azalma var." dedi.

        Mal varlığına karşı işlenen suçlardaki azalmanın dikkati çekici oranda olduğunu vurgulayan Çiftçi, vatandaşlara internet üzerinden gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olma uyarısında bulundu.

        Vali Çiftçi, asayiş olaylarındaki artışın uygulamalarda kaynaklı arttığını işaret ederek, "İnternetten nitelikli dolandırıcılık olaylarında dikkat çeker artış olduğunu ocak veya şubat ayında söylemiştim. O zamanlar yüzde 137'lik artış vardı. Bu olaylar o dönemdeki kadar fazla olmasa da şu anda yine ağırlığını korumaya devam ediyor. Dolandırıcılar, özellikle internet üzerinden bu işi yapanlar vatandaşlarımızı kandırmaya, kendi tuzaklarına düşürmeye devam ediyor. Aldığımız bütün tedbirlere rağmen bunun hala ağırlığını koruduğunu görüyoruz. Önceki aylara göre yüzde 70'lik oranında azalış var ama tamamen de bitmiş değil." diye konuştu.

        Çiftçi, geçen yılın ocak-ağustos döneminde gerçekleştirilen uygulamalarda 186 silah yakalanmışken bu rakamın bu yılın aynı döneminde 235'e yükseldiğini aktardı.

        Önceki yıla göre yabancı uyruklularda yüzde 19'luk azalma olduğunu aktaran Çiftçi, "İlimizdeki yabancı sayısı azaldıkça yabancıların şüpheli olarak karıştıkları olaylarda da azalma var. Yabancıların şüpheli olarak karıştıkları olayların sayısı yüzde 28,8 azalmış. Dolayısıyla bu da ilimiz açısından iyi bir gelişme." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        "Soykırımın baş sorumlusu Netanyahu"
        "Soykırımın baş sorumlusu Netanyahu"
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş

        Benzer Haberler

        Erzurum'un tarihi Dolangez ve Çobandede tabyaları bir asrı aşkındır ayakta...
        Erzurum'un tarihi Dolangez ve Çobandede tabyaları bir asrı aşkındır ayakta...
        Oğlunun maket araç merakı sayesinde koleksiyon sahibi oldular
        Oğlunun maket araç merakı sayesinde koleksiyon sahibi oldular
        Bilim Erzurum, 3 yılda 200 bine yakın çocuğa "bilim eğitimi" verdi
        Bilim Erzurum, 3 yılda 200 bine yakın çocuğa "bilim eğitimi" verdi
        Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda 47 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda 47 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Erzurum'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı
        Erzurum'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı
        Erzurum'da planlı doğa yürüyüşlerine çıkan gönüllü "temizliyoruz" ekibi çev...
        Erzurum'da planlı doğa yürüyüşlerine çıkan gönüllü "temizliyoruz" ekibi çev...