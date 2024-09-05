Erzurum'da "Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda, jandarma ve emniyetin kentin huzur ve güvenliğini sağlayabilmek için gayretle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Güvenlik güçlerinin suç ve suçluyla mücadele ettiğini belirten Çiftçi, geçen sene Erzurum'da 7 bin 387, bu sene 7 bin 648 asayiş olayı meydana geldiğini belirtti.

Çiftçi, uygulamalar arttıkça ele geçirilen silah ve kesici delici aletlerin sayısının da arttığına dikkati çekerek, "Asayiş olaylarında yüzde 3 buçukluk artış var, aydınlatma oranları da bizim için önemli. Olaylarda geçen sene aydınlatma oranı yüzde 94,8 iken bu sene bu oran yüzde 98,5'e çıktı. Aydınlatma oranlarımızın artmış olması bizim açımızdan sevindirici gelişme. Bunu ülke aydınlatma oranıyla kıyasladığımızda 5 puan üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Kişilere karşı işlenen suçlarda geçen seneye göre binde 7'lik, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 28.8'lik azalma var." dedi.

Mal varlığına karşı işlenen suçlardaki azalmanın dikkati çekici oranda olduğunu vurgulayan Çiftçi, vatandaşlara internet üzerinden gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olma uyarısında bulundu. Vali Çiftçi, asayiş olaylarındaki artışın uygulamalarda kaynaklı arttığını işaret ederek, "İnternetten nitelikli dolandırıcılık olaylarında dikkat çeker artış olduğunu ocak veya şubat ayında söylemiştim. O zamanlar yüzde 137'lik artış vardı. Bu olaylar o dönemdeki kadar fazla olmasa da şu anda yine ağırlığını korumaya devam ediyor. Dolandırıcılar, özellikle internet üzerinden bu işi yapanlar vatandaşlarımızı kandırmaya, kendi tuzaklarına düşürmeye devam ediyor. Aldığımız bütün tedbirlere rağmen bunun hala ağırlığını koruduğunu görüyoruz. Önceki aylara göre yüzde 70'lik oranında azalış var ama tamamen de bitmiş değil." diye konuştu.

Çiftçi, geçen yılın ocak-ağustos döneminde gerçekleştirilen uygulamalarda 186 silah yakalanmışken bu rakamın bu yılın aynı döneminde 235'e yükseldiğini aktardı. Önceki yıla göre yabancı uyruklularda yüzde 19'luk azalma olduğunu aktaran Çiftçi, "İlimizdeki yabancı sayısı azaldıkça yabancıların şüpheli olarak karıştıkları olaylarda da azalma var. Yabancıların şüpheli olarak karıştıkları olayların sayısı yüzde 28,8 azalmış. Dolayısıyla bu da ilimiz açısından iyi bir gelişme." ifadelerini kullandı.