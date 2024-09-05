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        Erzurum'da hafriyat kamyonu ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde, hafriyat kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 14:47 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:52
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        Erzurum'da hafriyat kamyonu ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Aziziye ilçesinde, hafriyat kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 ağır 2 kişi yaralandı.

        M.K.A'nın kullandığı 53 EF 483 plakalı pikap, Erzurum-İspir kara yolu Üçköse Mahallesi mevkisinde İ.K. idaresindeki 06 FV 0665 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada pikaptaki A.İ.A, B.S. ve M.B. hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı.

        Yaralı sürücüler ile cenazeler, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastanelere gönderildi.

        Pikap sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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