Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünce desteklenen 150 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi
Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi.
Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi.
Çifte Minareli Medrese önünde bir araya gelen çocuklar ile aileleri motosikletli yunus timleri gözetiminde Türk bayrakları ve balonlarla süslenmiş büyükşehir belediyesi ve off-road araçlarıyla şehir turu yapıp tekrar medrese önüne geldi.
Burada düzenlenen programda bir konuşma yapan Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, Kurum olarak çocuklara verdikleri öneme değinerek, şunları kaydetti:
"Vakıflar Genel Müdürlüğünün organizesi ile Türkiye'nin 81 ilinde 2. Bayezid Vakfı Vakfiyesinde yer alan sünnet merasimleri coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kent genelinde destek programımızda yer alan 150 çocuğumuzu Sağlık Bakanlığı genelgesindeki şartlara uygun olarak steril ve hastane ortamında sünnet ettirdik."
Her çocuğa birer bisiklet ve Kuyumcular Odasınca da altın hediye edilen programda 1500 kişiye kavurma-pilav ikram edildi.
Programda bar ekibi ile Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösteri yaptı.
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