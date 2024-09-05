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        Erzurum'da yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 21:37 Güncelleme: 05.09.2024 - 21:37
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        Erzurum'da yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi
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        Erzurum'un Aziziye ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Başovacık Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan çoban S.T'ye (41) yıldırım isabet etti.

        İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerce Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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