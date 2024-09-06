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        Erzurum'da otobüs şoförü rahatsızlanan hamile yolcuyu hastaneye yetiştirdi

        Erzurum'da otobüs şoförü, rahatsızlanan hamile yolcuyu güzergah dışına çıkarak hastaneye ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 09:28 Güncelleme: 06.09.2024 - 09:37
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        Erzurum'da otobüs şoförü rahatsızlanan hamile yolcuyu hastaneye yetiştirdi
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        Erzurum'da otobüs şoförü, rahatsızlanan hamile yolcuyu güzergah dışına çıkarak hastaneye ulaştırdı.

        Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde Murat Kamacı yönetimindeki 25 H 0125 plakalı belediye otobüsüne binen hamile kadın, bir süre sonra rahatsızlandı.

        Durumu fark eden Kamacı, güzergahını değiştirerek yolcuyu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

        Hastaneye getirilerek sağlık personeline teslim edilen kadının genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Otobüs sürücüsü Kamacı, yolcuların bir kadının rahatsızlandığını söylemesi üzerine aracı durdurup duruma müdahale ettiğini anlattı.

        Güzergahını değiştirerek hastaneye doğru hareket ettiğini belirten Kamacı, "Aracı hemen durdurup el frenini çektim. Araçtaki bayanlar etrafını sarmıştı. Etrafını açtırıp su falan vermelerini söyledim. Oradan başka bir bayan rahatsızlanan kadının hamile olduğunu söyledi. Ben de sevk idareyle görüşüp durumu bildirdim. Güzergahı terk edip Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürdüm. Sağlıkçı arkadaşlar da sedye ile gelip kadını aldılar. Sonra eşi benimle görüştü, durumu iyiymiş. Allah şifa versin." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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