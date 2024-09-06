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        Erzurum'da ormanlık alanda kaybolan kişi bulundu

        Erzurum'un Hınıs ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan kişi jandarma ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 11:03 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:03
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        Erzurum'da ormanlık alanda kaybolan kişi bulundu
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        Erzurum'un Hınıs ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan kişi jandarma ekiplerince bulundu.

        İlçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan İ.T. (24), dün evinden ayrılarak ormanlık araziye gitti.

        Kendisinden haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı 2 jandarma komando timi, 2 asayiş timi, 1 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, 1 iz takip köpeği, 1 arama kurtarma köpeği ve 8 güvenlik korucusu bölgeye sevk edilerek aramalara başladı.

        Çalışmalar sonucu İ.T. sabah saatlerinde arazide sağ olarak bulunup sağlık ekiplerine ve ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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