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        Erzurumspor FK, Nijeryalı futbolcu Azubuike'yi transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Nijeryalı futbolcu Okechukwu Azubuike'yi transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 11:17 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:17
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        Erzurumspor FK, Nijeryalı futbolcu Azubuike'yi transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Nijeryalı futbolcu Okechukwu Azubuike'yi transfer ettiğini açıkladı.

        Mavi-beyazlı kulüp, Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Azubuike'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

        Açıklamada, "Azubuike ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladık, camiamıza hayırlı olsun. Erzurumspor'umuza hoş geldin Azubuike." ifadelerine yer verildi.

        Sosyal medya hesaplarından da paylaşımda bulunan mavi-beyazlı ekip, oyuncunun transferi için tanıtım filmi hazırladı.

        Oyuncu, tanıtım filminde Palandöken Kayak Merkezi ile kentin tarihi mekanlarını ziyaret ediyor.

        Azubuike, filmde "Merhaba ben Azubuike, Anadolu'nun zirvesindeyim. Burası Erzurum ve bu harika şehir Türkiye'nin en tarihi, en güzel şehirlerinden birisi. Türkiye'nin ve dünyanın birçok kulübü bu şehirde antrenman yaparak maçlarına hazırlanıyor. Erzurumspor taraftarı dünyanın her yerinde agresif. Tutkulu bir taraftarımız var, saygı gösteren, şehrine ve takımına bağlı ve ben istediğim yerdeyim. Bu şehrin duygusunu, size sahada 25 numara ile yansıtacağım. Haydi Erzurumspor, yeniden zafere." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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