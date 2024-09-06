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        Başköy Barajı ile Erzurumlu üreticiler daha fazla kazanacak

        Erzurum'da geçen yıl su tutmaya başlayan Başköy Barajı Sulama Şebekesi Projesi'nin 2028'de tamamlanması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 11:34 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:42
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        Başköy Barajı ile Erzurumlu üreticiler daha fazla kazanacak
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        Erzurum'da geçen yıl su tutmaya başlayan Başköy Barajı Sulama Şebekesi Projesi'nin 2028'de tamamlanması hedefleniyor.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışıyor.

        Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkan DSİ'nin Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması ile 205 bin 350 dekar arazi sulama işi çalışmaları hızla devam ediyor.

        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sulama şebekesi imalatlarının devam ettiğini, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını belirtti.

        Projenin bitimiyle ilgili planlamadan bahseden Balta, "Erzurum Hınıs Başköy Barajı sulaması işi yapım çalışmalarını 2028'de tamamlamayı hedefliyoruz. 2024 itibarıyla 20 bin dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuşmuştur. Yıl sonunda 10 bin dekar arazinin daha sulamaya açılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Çalışmaların hızla devam ettiğini anlatan Balta, şunları kaydetti:

        "İnşaatta 2 regülatör imalatı, 2 tünel imalatı ve 33 bin metre borulu sulama şebekesini tamamladık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 2028 yılı ilk çeyreğinde projeyi bitirip 205 bin 350 dekar tarım arazisinin sulamaya açılmasını amaçlıyoruz. Hınıs Başköy Barajı sulaması işi sayesinde modern sulama ile tanışacak 205 bin 350 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip dikebilecek, kazançları artacak. Erzurumlu üreticiler, 2024 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 2 milyar 53 milyon lira daha fazla kazanacak."

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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