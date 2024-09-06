Başköy Barajı ile Erzurumlu üreticiler daha fazla kazanacak

Erzurum'da geçen yıl su tutmaya başlayan Başköy Barajı Sulama Şebekesi Projesi'nin 2028'de tamamlanması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışıyor.

Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkan DSİ'nin Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması ile 205 bin 350 dekar arazi sulama işi çalışmaları hızla devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sulama şebekesi imalatlarının devam ettiğini, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını belirtti. Projenin bitimiyle ilgili planlamadan bahseden Balta, "Erzurum Hınıs Başköy Barajı sulaması işi yapım çalışmalarını 2028'de tamamlamayı hedefliyoruz. 2024 itibarıyla 20 bin dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuşmuştur. Yıl sonunda 10 bin dekar arazinin daha sulamaya açılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.