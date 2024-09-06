Erzurum'da 3 bin 200 rakımdaki Yedigöller çeşitliliğiyle doğaya renk katıyor

Bölgenin rakımı ve iklimi nedeniyle daha çok 15 Haziran-15 Eylül arasında ziyaret edilen göllerin çevresinde, kışın 1 metre kalınlığında buz tabakası, 2-5 metre arasında da kar örtüsü oluşuyor.

Kuzu, Koyun, Göbekli, Sinekli, Yıldızlı, Karanlık ve Aygır göllerinin suları ise Yedigöl Deresi aracılığıyla Salaçur Vadisi'nden geçerek Çoruh Nehri'ne ulaşıyor.

Erzurum'un İspir ilçesinde 3 bin 200 rakımda bulunan Yedigöller, zengin bitki çeşitliliği ve farklı renk tonlarıyla her mevsim görselliğini koruyor.

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