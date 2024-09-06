Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yaptı
Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi.
Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.
Alınan bilgiye göre, uçağın zorunlu inişinin ardından havalimanına AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Uçaktaki yolcuların tahliye edildiği, kabin ve kargo bölümünde detaylı arama başlatıldığı öğrenildi.
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