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        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları sağanak altında Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı

        Erzurum'da görev yapan hekim ve sağlık çalışanları, sağanak altında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 43'üncü haftasında sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 19:50 Güncelleme: 07.09.2024 - 20:18
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        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları sağanak altında Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
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        Erzurum'da görev yapan hekim ve sağlık çalışanları, sağanak altında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 43'üncü haftasında sürdürdü.

        Erzurum Kalesi önünde bir araya gelen doktorlar, tıp ve eczacılık fakültesi öğrencileri, sağlık çalışanları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüdü.

        Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Doktor Kübra Kayaalp Göğebakan, Gazze'yi hatırlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Göğebakan, sağlık çalışanları olarak 43 haftadır cumartesi günleri meydanlarda olduklarını belirterek, "Müslümanlar olarak soykırım yaşanırken içinde bulunduğumuz bu zillet ve acziyet. nesillerdir üzerimizde olan tembelliğin ve bencilliğin sonucu." dedi.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan Göğebakan, şunları kaydetti:

        "Düşmanlarımız çalışırken bizler birbirimizle boğuşuyorduk, yüzyıllardır onlar güçlendi biz neredeyse yerimizde saydık. Sonucunda soykırımın tam üzerinde elimiz kolumuz bağlı duruyoruz. Bakmaya kıyamadığımız zeytin gözlü kızlarımız vardı, onları kurtaramadık. Yaşadıkları dehşetten kalp krizi geçiren evlatlarımız oldu sarılıp sakinleştiremedik."

        Grup, basın açıklamasının ardından hayatını kaybedenler için dua ettikten sonra dağıldı.

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