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        Erzurum'da sağanak etkili oldu

        Erzurum'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 20:19 Güncelleme: 07.09.2024 - 20:26
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        Erzurum'da sağanak etkili oldu
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        Erzurum'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğle saatlerinden itibaren aralıklarla başlayan sağanak, akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

        Sağanak, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina saçaklarının altına girerek şemsiyeyle korundu.

        Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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