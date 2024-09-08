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        Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yapan uçak, Hindistan'a gitti

        Hindistan-Almanya seferini yaparken bomba ihbarı nedeniyle 2 gün önce Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağı, Hindistan'a gitmek için havalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 12:45 Güncelleme: 08.09.2024 - 12:57
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        Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yapan uçak, Hindistan'a gitti
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        Hindistan-Almanya seferini yaparken bomba ihbarı nedeniyle 2 gün önce Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağı, Hindistan'a gitmek için havalandı.

        Hindistan Havayollarına ait uçak, 2 gün önce Mumbai-Frankfurt seferi sırasında yolculardan birinin peçeteye yazdığı "Uçakta bomba var" notuyla ihbarda bulunması üzerine Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı.

        Uçağın zorunlu inişi sonrası yapılan arama tarama çalışmaları sonunda, bomba ihbarının asılsız olduğu tespit edildi.

        Bunun üzerine yolcular, dün Hindistan'dan gelen aynı firmaya ait farklı bir uçakla Frankfurt'a gönderildi.

        Bugün de bekleyen Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağı ise Erzurum Havalimanı'ndan Hindistan'a gitmek üzere havalandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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