Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yapan uçak, Hindistan'a gitti

Bugün de bekleyen Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağı ise Erzurum Havalimanı'ndan Hindistan'a gitmek üzere havalandı.

Bunun üzerine yolcular, dün Hindistan'dan gelen aynı firmaya ait farklı bir uçakla Frankfurt'a gönderildi.

Uçağın zorunlu inişi sonrası yapılan arama tarama çalışmaları sonunda, bomba ihbarının asılsız olduğu tespit edildi.

Hindistan Havayollarına ait uçak, 2 gün önce Mumbai-Frankfurt seferi sırasında yolculardan birinin peçeteye yazdığı "Uçakta bomba var" notuyla ihbarda bulunması üzerine Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı.

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