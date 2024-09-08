Erzurum'da şarampole düşen tırın sürücüsü yaralandı
Erzurum'un Aşkale ilçesinde şarampole düşen tırın sürücüsü yaralandı.
Erzurum'un Aşkale ilçesinde şarampole düşen tırın sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 RB 274 plakalı tır, Erzurum-Erzincan kara yolu Tepebaşı Geçidi mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarparak şarampole düştü.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Aşkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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