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        Erzurum'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

        Erzurum'da kaldırıma çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 10:45 Güncelleme: 09.09.2024 - 10:45
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        Erzurum'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
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        Erzurum'da kaldırıma çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Emrullah Yaşar'ın (27) kullandığı 25 FY 220 plakalı otomobil, Tortum Yolu Caddesi Soğucak Mahallesi girişinde kaldırıma çarparak takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan ağır yaralı sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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