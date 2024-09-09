Erzurum'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Erzurum'da kaldırıma çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Erzurum'da kaldırıma çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Emrullah Yaşar'ın (27) kullandığı 25 FY 220 plakalı otomobil, Tortum Yolu Caddesi Soğucak Mahallesi girişinde kaldırıma çarparak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan ağır yaralı sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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