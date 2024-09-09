Doğu Anadolu'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Iğdır ve Erzincan'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi.

Erzurum'da Aziziye ilçesi Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda yeni eğitim öğretim yılı başlangıcı dolayısıyla düzenlenen programda öğrenciler, şiirler okudu, keman dinletisi ve halk oyunu gösterileri ile tiyatro sundu.

- Erzurum'da 176 bin 474 öğrenci dersbaşı yaptı

Vali Mustafa Çiftçi, programda yaptığı konuşmada, Erzurum'da 20 ilçede 1365 okulda, 176 bin 474 öğrenci ve 12 bin 533 öğretmenle yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Geleceğin teminatı çocukları, geleceğe daha iyi hazırlamak ve onları daha iyi donanımlı hale getirip devletine, milletine faydalı bireyler olarak yetişmesi için tüm imkanların seferber edildiğini anlatan Çiftçi, öğretmen ve öğrencilere başarı diledi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, geleceğin teminatı çocuklara ve eğitime her türlü desteği verdiklerini belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da "Köklerden geleceğe anlayışıyla" okul öncesi ilkokul 1, ortaokul 5 ve 9. sınıflarda başlayacak olan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ile hedeflerinin, milli ve manevi değerlerine bağlı, okuyan, düşünen, araştıran sorgulayan sorumluk sahibi bireyler yetiştirmek olduğunu belirtti.

Bu yıl okullarda ilk defa adabı muaşeret, görgü ve nezaket kuralları ile Türk toplumunda aile gibi derslerin okutulacağını dile getiren Yıldız, bunun geleceğin teminatı çocuklara yeni ruh kazandıracağına gönülden inandığını anlattı. Programa il protokolü ve öğrenci velileri katıldı. - Ardahan Ardahan'da da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okullarda programlar düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, AA muhabirine, sorunsuz başladıkları dönemin hayırlı olmasını temenni etti.

Uzantı, resmi programı çarşamba günü Halit Paşa İlkokulu'nda düzenleyeceklerini söyledi. 23 Şubat İlkokulundaki öğrenciler ilk derslerini yapmanın ve öğretmenleriyle tanışmanın mutluluğunu yaşadı. - Tunceli Tunceli'de de 10 bin 393 öğrenci ve 10 bin 28 öğretmen ders başı yaptı. Sabah saatlerinde okullarına giden öğrenciler, öğretmenleri tarafından karşılandı. Öğrenciler, okul bahçelerindeki törenlerde, Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Programların ardından öğrenciler sınıflarına alınarak eğitimlerine başladı. - Ağrı Ağrı'da Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen programa katılan Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Vali Koç, öğrencilerle ilk ders zilini çaldı. Daha sonra sınıfları gezen Vali Koç ile eşi, öğrencilerle sohbet etti, hediyeler verdi. Vali Koç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, okulların öğrencilerle cıvıl cıvıl olduğunu söyledi.

Öğrencilerin en iyi ortamlarda eğitim görmeleri için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ve kitapların masalarda hazır olduğunu belirten Koç, şöyle konuştu: "Ağrı'mız da 1021 okulumuzda 7 bin 50 derslikte yaklaşık 9 bin öğretmenimizle 148 bin öğrencimiz bugün okullarına başladı. Okullarımızı cıvıl cıvıl görmek bizi mutlu etti. Biz yavrularımızı özlemiştik. Yavrularımızın heyecanından da onların da okullarını ve öğretmenlerini özlediğini gördük. Ben de eşimle beraber öğrencilerimizin mutluluğuna ortak olmak için onlarla bir araya geldik." diye konuştu.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de katıldı. - Erzincan Erzincan'da yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu'nda tören yapıldı. Törene, Vali Vekili Yusuf İzci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, kamu kurumu müdürleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Vali Vekili İzci, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının herkes için hayırlı olmasını temenni etti.

Eğitimin sadece dört duvardan ibaret olmadığını belirten İzci, "Eğitim, hayatın en güçlü başlangıcıdır. Okul, sadece dört duvar arasında geçirilen zaman değildir, aynı zamanda hayatı öğrenmek, kendimizi keşfetmek, büyük hayaller kurmak ve bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için bir kapıdır. 'Eğitim, bir insanın kanatlarıdır' derler. Sizler, bu kanatlarla uçmayı, yükselmeyi, ileriye gitmeyi öğreneceksiniz." dedi. İzci ve beraberindekiler, ilk ders zilini çalıp öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek kalem hediye etti.