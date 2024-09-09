Erzurum'un tarihi tabyalarında "Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması" dersi verildi

Erzurum'da öğrenciler, tarih boyunca Erzurum'un savunmasında çok büyük öneme sahip tabyalarda "Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması" konulu dersi işledi.

Osmanlı Devletince doğu sınırlarının korunması amacıyla Erzurum'da yapılan ve "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin geçtiği Aziziye ve Mecidiye tabyalarında program düzenlendi.

Burada Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler, dev Türk bayrağıyla tabyalara doğru yürüyüş yaptı.

- Tarihi tabyalar gelecek nesillere aktarılıyor Programda konuşan Vali Çiftçi, "Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması" konulu ilk dersin Aziziye ve Mecidiye tabyaları gibi bir mekanda verilmesinin anlamlı olduğunu söyledi. Kentteki tabyalarla yakından ilgilendiğini vurgulayan Çiftçi, "Son 1 ayda şehirdeki 23 tabyayı ziyaret edip inceledim. Erzurum Doğu'da tabya şehri. Bu tabyaları, bakım, onarım ve çevre düzenlemesi için üniversite, belediye, sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu 23 ayrı kuruma zimmetledik. İnşallah tabyaların gelecek nesillere aktarılması konusunda kurumlarımız üzerine düşeni yapacak." dedi.

Çiftçi, kentte 1853'te başlayan tabya inşaatlarının yaklaşık 50 yıl devam ettiğini, bunları gelecek nesillere bırakmanın gayreti içinde olduklarını dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de eğitimin önemine değinerek, "Milletleri millet yapan, değer yargılarıdır. Her şey taklitle olmaz, başka milletlerin giyim kuşamlarını örnek almak değil, asıl olan teknolojiyi, bilimi örnek almaktır. Öğretmelerimizden ricamız, gençlere giyim ve kuşamlarıyla, bilgi ve değer yargılarımızla örnek olmaları. Değer yargılarımızı hiçe sayarak bir yere varmamız mümkün değil. Kalkınmış ülkeler değerlerine sahip çıkan ülkelerdir." diye konuştu.

- "Eğitim, bir ülkenin geleceğini şekillendiren en önemli güçtür" Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu ise tarihin tanıklık ettiği en büyük direniş destanlarından birinin yazıldığı, milletin hafızasında derin izler bırakan Erzurum Tabyalarında, yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Burada, akademik yılın yanı sıra tarihe, kültüre ve manevi değerlere bağlılığı da pekiştirdiklerini belirten Hacımüftüoğlu, şöyle devam etti: "Eğitim, bir ülkenin geleceğini şekillendiren en önemli güçtür. Bu toprakları bize vatan yapan ecdadımızdan, özellikle Nene Hatun gibi vatan dara düştüğünde kimseden emir beklemeden cepheye koşan, canını ortaya koyan kahramanlardan aldığımız ilhamla, öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Üniversite olarak, bu ruhu gençlerimize aşılamak ve onlara hem bilimsel hem de kültürel değerlerimizi kazandırmak için buradayız."