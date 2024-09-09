Erzurum'da 5 bin çocuk yaz aylarında yüzme öğrendi

Erzurum'da, yaz ayları boyunca 5 bin çocuğa yüzme eğitimi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında, yaz boyunca 5 bin çocuk yüzme kursuna katıldı.

Proje kapsamında bu yaz, tam olimpik yüzme havuzunun yanı sıra Oltu ve Aziziye ilçelerindeki yüzme havuzlarında 5 bin çocuk, 16 saatlik kurslarda yüzmeyi öğrenme şansı buldu.

Kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Daire Başkanı Bülent Merdan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, kursiyerlerin sertifika törenine katılarak sporculara madalya verdi.

İl Müdürü Çakmur, yaz boyunca çocuklarını spora yönlendiren ailelere teşekkür ederek, katılım belgesi kazanan öğrencileri tebrik etti. Çakmur, okulların yeni eğitim ve öğretim yılına başlaması nedeniyle tüm öğrenci ve öğretmenlere de başarı dileklerini iletti.

Yüzme antrenörü Ahmet Aktaş ise pilot okullardan seçilen sporcuların yazın yüzme ve tekerlekli paten eğitimi aldıklarını ifade etti.