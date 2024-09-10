Erzurum Ovası semalarında kızıl şahinler görüntülendi
Erzurum Ovası semalarında kızıl şahinler görüntülendi.
Erzurum Ovası semalarında kızıl şahinler görüntülendi.
Erzurum Ovası'ndaki sulak alanlar göçe başlayan kuşların dinlendiği rotalar arasında bulunurken yabani hayvanlara geniş yaşam alanı sunan bölgede avlanmaya çalışan kızıl şahinler görüldü.
Kızıl şahinler, ova semalarında gezinirken, bölgede haber çalışması yapan Anadolu Ajansı
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