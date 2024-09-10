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        Erzurum Ovası semalarında kızıl şahinler görüntülendi

        Erzurum Ovası semalarında kızıl şahinler görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:31 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:41
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        Erzurum Ovası semalarında kızıl şahinler görüntülendi
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        Erzurum Ovası semalarında kızıl şahinler görüntülendi.

        Erzurum Ovası'ndaki sulak alanlar göçe başlayan kuşların dinlendiği rotalar arasında bulunurken yabani hayvanlara geniş yaşam alanı sunan bölgede avlanmaya çalışan kızıl şahinler görüldü.

        Kızıl şahinler, ova semalarında gezinirken, bölgede haber çalışması yapan Anadolu Ajansı

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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