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        Erzurum'da alkol alıp çevreyi rahatsız eden 16 kişiye 32 bin lira ceza

        Erzurum'da açık alanda alkol alıp çevreyi rahatsız ettikleri öne sürülen 16 kişiye, 32 bin 832 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:19 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:19
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        Erzurum'da alkol alıp çevreyi rahatsız eden 16 kişiye 32 bin lira ceza
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        Erzurum'da açık alanda alkol alıp çevreyi rahatsız ettikleri öne sürülen 16 kişiye, 32 bin 832 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül tarihli 2024/3 sayılı "Valilik Genel Emri ile Erzurum Sınırları İçerisinde Çevreyi Rahatsız Edecek Şekilde Açıkta Alkol Alınmasının Engellenmesinde Dair Karar"a istinaden ekiplerce çalışma başlatıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, il merkezinde farklı noktalarda yapılan kontrollerde 16 kişinin çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol tüketimi yaptığı tespit edildi.

        Karara aykırı hareket eden bu kişilere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi'nde geçen emre aykırı davranıştan 32 bin 832 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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