Erzurum'da alkol alıp çevreyi rahatsız eden 16 kişiye 32 bin lira ceza

Erzurum'da açık alanda alkol alıp çevreyi rahatsız ettikleri öne sürülen 16 kişiye, 32 bin 832 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül tarihli 2024/3 sayılı "Valilik Genel Emri ile Erzurum Sınırları İçerisinde Çevreyi Rahatsız Edecek Şekilde Açıkta Alkol Alınmasının Engellenmesinde Dair Karar"a istinaden ekiplerce çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, il merkezinde farklı noktalarda yapılan kontrollerde 16 kişinin çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol tüketimi yaptığı tespit edildi.