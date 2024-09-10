FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan özel harekatçı dualarla anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen özel harekat polisi Yakup Sürücü için Erzurum'da mevlit okutuldu, dua edildi.

Erzurum Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Müftülüğünün katkılarıyla,15 Temmuz'daki darbe girişiminde F-16 uçakları tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan polis memuru Sürücü'nün Pasinler ilçesi Yiğitpınar Mahallesi'nde anma programı yapıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, İl Müftü Vekili Sebahattin Erdoğdu tarafından dua edildi.

Duygusal anlar yaşayan şehidin babası İbrahim Sürücü, gazetecilere, ülkenin 15 Temmuz'da bir darbe süreci geçirdiğini, bu uğurda şehit olan kahramanların, vatanı hainlerin ellerinden kurtardığını söyledi.

Oğlunun hafız olduğunu dile getiren Sürücü, "Allah'ım benden bir Yakup aldı, 10 binlerce Yakuplar verdi. Vatan sağ olsun. Bugün burada çok mutluyum. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün devlet büyüklerini saygıyla selamlıyorum. Allah o günü bir daha yaşatmasın. Ben canımla, malımla her zaman devletimin yanındayım. Vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.