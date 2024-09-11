Erzurum'da T3 Vakfı'nın düzenlediği "Eğitmen Kampı" başladı

Erzurum'da 3 gün devam edecek Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı tarafından düzenlenen "Eğitmen Kampı" program başladı.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde Erzurum Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde organize edilen programda Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan 25 merkezden 125 eğitmen ve 25 merkez yöneticisi deneyimlerini geliştirme fırsatı bulacak.

Program süresince katılımcılara, eğitim bilimlerinden teknolojiye, matematikten girişimciliğe kadar geniş bir yelpazede 30 ayrı başlıkta eğitim verilecek.

Programın açılışında konuşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, teknolojinin son yüzyılda gelişiminin insanları 21. yüzyılın eşiğinde yepyeni bir çağa taşıdığını söyledi. Bu değişimi izlemek ve takip etmenin yeterli olmadığını belirten Çiftçi, "Ülkemiz değişim sürecine yön vermek, avantaj ve dezavantajlarını topyekun yaklaşımla ele almak, ekonomik, rekabetçi verimlilik için teknolojik gelişimi gerçekleştirme hedeflerini benimsemiş durumdadır." dedi. Yerli ve milli bakış açısının geliştirilmesinin büyük önem arz ettiğini ifade eden Çiftçi, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin değerlerini ve beklentilerini esas alarak kalkınma hareketini gerçekleştirmek için kapsamlı bir yol haritası belirlenmiştir. Teknolojik bağımsızlığı ve rekabeti artırmak amacıyla izlenen milli teknoloji hamlesiyle ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıma hedefini gerçekleştirmek için çalışmaktayız." diye konuştu.

Gençlerin bu alanda çalışmalarına dikkat çeken Çiftçi, "Böyle bir medeniyetin temsilcileri olarak günümüzde kendi teknolojisini üretmek, yapay zekanın hızla geliştiği alanlarda rekabette ön sıralarda yer almak için başarılı gençlerimizin çalışmalarına şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süreçte özellikle TEKNOFEST gibi etkinlikler, toplum nezdinde teknolojik faaliyetlerin tanıtımını yapmak açısından kritik bir rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı. - Erzurum'da serum ve MR cihazları üretim tesisleri kurulacak

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de her türlü teknolojik gelişmeye ihtiyaç olduğunu, medeniyetin yeniden küllerinden ayağa kaldırmak ve dünyanın geliştiği bu noktadan Allah'ın verdiği beyni harekete geçirmek gerektiğini vurguladı. Ülke olarak her alanda etkili olup insanlığın huzuru için çalışma yapılması gerektiğini dile getiren Sekmen, bugün Türkiye'nin sağlık alanındaki ürünlerinin yüzde 85'inin ithal olduğunu anlattı. Sekmen, şöyle devam etti: "Sağlığın temel ham maddesini Türkiye'de üretelim dediğimiz zaman hocalarım 'neden olmasın ama bize bir bütçe lazım' ne kadar, benim iki kırsal alanda yaptığım yolun bedeli kadar. O yoldan kaç kişi gidip gelecek 300 kişi. Siz bu parayla Türkiye'yi kurtaracaksınız. Tıbbi anlamda medikal ürün olarak daha yakın zamana kadar hepsi ithaldi. Hamdolsun bir aşama başladı.

Ankara'da bu alanda uzman akademisyenlerle tıbbi alanda hangi şeyi yapabiliriz diye bir araya geldik. Bunun için Erzurum'da bir serum fabrikası yapmak üzere hareket başlatıldı ve o düşüncenin sahipleriyle bir araya geldik. Yine MR cihazlarının üretimiyle ilgili burada 10 dönüm bir yer vereceğiz ve binayı biz yapacağız. Çünkü firma 'benim oraya gelmem için bana yer ayarlayacaksınız ben inovasyonumu makinelerimizi getirip üreteceğim.' diyor. Şu anda aldığımız cihazları yarı fiyatına sağlık kuruluşlarına vereceğiz yerli bir ürün."

- "Üreten bir nesil hedeflemekteyiz" T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ise öğrencilerin motor becerilerini, yeteneklerini ve tasarım kabiliyetlerinin güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti. Hıdır, öğrencilere farklı alanlarda eğitimler verildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Teknoloji atölyelerinde ülkemizin uzay programı çerçevesinde yeni ufuklar açacak, eğitim içerikleri hazırlayacağız. Bilim merkezlerimiz ciddi bir sevdamız olan bilim ve teknoloji alanında toplumsal bir paradigma kültürü oluşturmaktadır. T3 Vakfı olarak paydaşlarımızla hayata geçirmiş olduğumuz projelerimizde Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda ülkemiz için fayda sağlayacak araştıran, üreten bir nesil hedeflemekteyiz. Kişisel projelerde eğitimler alarak keşfetmeyi öğrenen, bilime, mühendisliğe merakı gelişen çocuklarımız veya teknoloji atölyeleri, uzun süreli teknoloji ve bilim odaklı eğitimler almaktadır. Dünyanın en büyük yarışmalar platformu olan TEKNOFEST'te yarışarak insanlığın faydasında projeler geliştirmekteyiz."

Bilim Türkiye Projesi ile amaçlarının gelecek nesillere sadece tüketen değil, üreten ve keşfetme arzusuyla sürekli öğrenen bir kurula sahip olmak olduğunu anlatan Hıdır, sözlerini şöyle tamamladı: "Geleceğin Özdemir Bayraktarları ve Aziz Sancarları ülkemizin dört bir yanındaki bilim merkezlerimizde yetişecek. Burada yetişen gençlerimiz önce ülkemiz, sonra da tüm insanlığın faydası için teknolojiler geliştireceklerdir. Düzenlediğimiz programa Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan 25 merkezden 125 eğitmen ve 25 merkez yöneticisini ağırlayarak eğitmenlerimizin bilgi ve deneyimlerini geliştirme fırsatı bulacağız."