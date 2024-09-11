"Gülümseyin Geliyoruz" tiyatro ekibi deprem bölgesi için yola çıktı

Erzurum'da, Yakutiye Gençlik Merkezi tiyatro ekibi, "Gülümseyin Geliyoruz" ve "Okula Hazırlık" projeleri kapsamında "asrın felaketi"nden etkilenen illerde çocuklar için oyunlar sergilemek üzere yola çıktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden (GSİM) yapılan açıklamaya göre, GSİM Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro ekibi, 6. kez deprem bölgesinde çocuklarla bir araya gelecek.

Bakanlığın "Gülümseyin Geliyoruz" ve "Okula Hazırlık" projeleri kapsamında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde tiyatro gösterisi yaparak öğrencilere bir nebze olsun moral aşılamaya çalışacak tiyatro ekibi yola çıktı.