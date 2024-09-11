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        "Girişimci Kadın Gücü Projesi"nin Erzurum buluşması yapıldı

        Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yürütücülüğünde ve İş Bankası desteğiyle girişimci kadınların iş geliştirme süreçlerine daha hızlı ayak uydurmalarına destek olmak amacıyla yürütülen "Girişimde Kadın Gücü Projesi" kapsamında Erzurum'da "İlham Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 15:27 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:55
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        "Girişimci Kadın Gücü Projesi"nin Erzurum buluşması yapıldı
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        Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yürütücülüğünde ve İş Bankası desteğiyle girişimci kadınların iş geliştirme süreçlerine daha hızlı ayak uydurmalarına destek olmak amacıyla yürütülen "Girişimde Kadın Gücü Projesi" kapsamında Erzurum'da "İlham Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        TÜRKONFED ve İş Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) ev sahipliğinde Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan etkinliğe, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölümü Birim Müdürü Nazlı Coşkun ve İPEKYOLUSİFED Başkanı Mehmet Nuri Alim, kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve STK temsilcileri katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Açık, girişimci kadın oranının dünyada yüzde 35, Türkiye'de ise yüzde 17 düzeyinde seyrettiğini belirtti.

        Türkiye'de gerek girişimcilik kültürünün gelişimi gerekse girişimcilik kültüründe toplumsal cinsiyet eşitliğini tesis etmek için entelektüel ve sosyal sermayenin bir araya getirilmesi gerektiğine değinen Açık, "Ülkemizin kalkınma yolculuğu, toplumun yarısını oluşturan kadınların hayatın her alanına etkin ve aktif katılımı ile ivme kazanacaktır. Biz de TÜRKONFED olarak güçlü kadın-güçlü toplum, güçlü ekonomi, güçlü demokrasi ve güçlü Türkiye hayalimizi hep kadın odağında kapsayıcı iş birlikleri ile güçlendirecek projeler, eğitim ve mentörlük çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Girişimde Kadın Gücü Projemiz kapsamında ülkemizdeki girişimci kadınlara doğrudan fayda sağlamanın ötesinde, onların izlerini takip eden girişimci kadın adaylarına hayallerini hedeflere dönüştürme konusunda ilham veren başarı öyküleri oluşmasını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Toplumun gelişmişlik düzeyi de o derece artacaktır"

        İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölümü Birim Müdürü Coşkun ise projeyle 2022 ve 2023'te toplam 5 bin 43 kadına ulaşarak finansal okuryazarlık eğitimi verdiklerini bildirdi.

        Projenin ikinci fazıyla daha fazla girişimci kadın ve adayını desteklemeyi hedeflediklerini aktaran Coşkun, şunları kaydetti:

        "Girişimci kadınların ekonomiye katılımının ve kadın iş gücünün artırılmasının sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olduğuna, ülkemizi ileriye taşıyacak ekonomik ve sosyal gelişmenin her iki cinsiyetin hayatın her alanına eşit şekilde katılımıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Ne kadar çok kadın iş gücüne dahil olur ve sürdürülebilir, katma değerli üretimle ticari hayatın içerisinde olursa toplumun gelişmişlik düzeyi de o derece artacaktır."

        - Projenin içerik ve amacı

        Üç yıl önce başlatılan "Girişimde Kadın Gücü Projesi"nin 2024-2026 arasını kapsayan yeni döneminde 81 ilde yüz yüze verilecek eğitimlerin yanı sıra eğitim portalı ve çevrim içi platform üzerinden 6 bin 500 girişimci ve girişimci adayı kadına ulaşılması hedefleniyor.

        Tasarım odaklı düşünme eğitimleri, podcast kayıtları, üretici kadınlar ile satın alma günleri, mentörlük programları ve girişimci kadınlar ile ilham buluşmaları ile kadınlar arasındaki iletişim köprüsü güçlendiriliyor.

        Proje kapsamında ayrıca eğitimlere katılan 100 girişimci kadına 3 ay boyunca sektöründe başarılı kadınlar ve alanında uzman kişiler tarafından mentörlük desteği verilecek.

        Türkiye İş Bankası ise 100 girişimci kadına iş geliştirme desteği sağlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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