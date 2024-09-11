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        Erzurum'da polis ekiplerince okul servislerine yönelik denetim yapıldı

        Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 17:12 Güncelleme: 11.09.2024 - 17:20
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        Erzurum'da polis ekiplerince okul servislerine yönelik denetim yapıldı
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        Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde belirledikleri güzergahlarda güvenlik önlemi alarak denetim noktaları oluşturdu.

        Öğrencileri taşıyan servisler durdurularak ekiplerce sürücülerin ehliyet, ruhsat, güzergah izin ve Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) ile diğer belgeleri incelendi.

        Eğitim öğretimin ilk 3 gününde 286 servis aracını denetleyen ekipler, sürücü ve öğrencilere emniyet kemeri takmanın önemini anlattı.

        Sürücülerden Ümit Tutkal, AA muhabirine, yaklaşık 27 yıldır özen gösterip tüm tedbirleri alarak öğrenci taşımacılığı yaptığını söyledi.

        Gün içerisinde 3 kez aracının denetlendiğini belirten Tutkal, "Ekipler belgelerimizi soruyorlar, can güvenliğini sağlamak için denetim yapıyorlar, halkımızın iyiliği için çabalıyorlar." dedi.

        Sürücülerden Selami Erdoğan ise okul çevrelerinde ve servislere yönelik yapılan denetimlerden memnuniyet duyduğunu anlatarak, "Denetimler sıkı şekilde devam ediyor. Öğrenci olmayanlar kişiler gelip okul önlerinde bekliyorlar, servilerdeki çocukları rahatsız ediyorlar. Bu denetimler bizim içinde çocuklar içinde iyi oluyor." diye konuştu.

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