Narman'da İlköğretim Haftası için tören düzenlendi
Erzurum'un Narman ilçesinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası düzenlendi.
Erzurum'un Narman ilçesinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası düzenlendi.
Belediye binası önünde düzenlenen törende, Narman Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Atatürk büstüne çelenk sundu.
Daha sonra protokol, 18 Mart Ortaokulu'nda düzenlenen programa katıldı.
Sayı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler şiir okudu.
Programa, Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı, öğretmenler ve veliler katıldı.
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