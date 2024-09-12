Erzurum'da minibüsün açık kalan kapısından düşen kadın yaralandı

Minibüs sürücüsüne, polis ekiplerince yetersiz ehliyet, kaza yerini terk, yetki belgesiz ve muayenesiz araç kullanmaktan 27 bin 77 lira ceza uygulandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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