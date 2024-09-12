Erzurum'da minibüsün açık kalan kapısından düşen kadın yaralandı
Erzurum'da, kapısı açık kalan minibüsten düşen kadın yaralandı.
Erzurum'da, kapısı açık kalan minibüsten düşen kadın yaralandı.
Yunus Emre-Gez Mahallesi hattında çalışan M.E.K. idaresindeki minibüse binen Hacer T. (53), 50. Yıl Caddesi'ne geldiğinde, açık haldeki kapıdan yola düştü.
Yola savrularak yaralanan Hacer T'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Minibüs sürücüsüne, polis ekiplerince yetersiz ehliyet, kaza yerini terk, yetki belgesiz ve muayenesiz araç kullanmaktan 27 bin 77 lira ceza uygulandı.
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