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        Erzurum'da 6 santimlik kesiyle mekanik kalp kapağı takılan hasta sağlığına kavuştu

        İLHAMİ ERKILIÇ - Kalp kapağındaki ileri derecede yetmezlik nedeniyle nefes darlığı çeken hasta, Erzurum Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatta göğüs kafesi açılmadan, 6 santimlik kesiyle mekanik kalp kapağı takılarak sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 14:33 Güncelleme: 12.09.2024 - 14:37
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        Erzurum'da 6 santimlik kesiyle mekanik kalp kapağı takılan hasta sağlığına kavuştu
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Kalp kapağındaki ileri derecede yetmezlik nedeniyle nefes darlığı çeken hasta, Erzurum Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatta göğüs kafesi açılmadan, 6 santimlik kesiyle mekanik kalp kapağı takılarak sağlığına kavuştu.

        Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası 58 yaşındaki Osman Gönlüm'e, 2 ay önce ciddi nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu hastanelerde kalp kapağı yetmezliği teşhisi konularak ameliyat önerildi.

        Denizli ve çevre illerde başvurduğu merkezlerde ameliyatın göğüs kafesi açılarak yapılacağını öğrenen Gönlüm, bu ameliyatı Erzurum Şehir Hastanesi'nde hemşehrisi de olan Kalp ve Damar Cerrahi Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Ali Kayğın'ın küçük kesiyle yaptığı bilgisine ulaştı.

        Bunun üzerine yaklaşık 10 gün önce Erzurum'a gelen Gönlüm, yapılan tetkiklerin ardından Kayğın ve ekibince ameliyata alındı.

        Göğüs kafesi açılmadan meme altından küçük kesiyle mekanik kalp kapağı yerleştirilen Gönlüm, yaklaşık 4 saat süren ameliyat sonrası nefes darlığından kurtulup sağlığına kavuştu.

        Prof. Dr. Kayğın, AA muhabirine, kalp kapağında ileri derece yetmezlik sorunu olan Denizlili hastanın kendisine kapalı yöntemle ameliyat olmak için başvurduğunu söyledi.

        Hastanın ciddi nefes darlığı çektiğini belirten Kayğın, "Mekanik tamir için uğraştık ancak kalp kapağı ileri derecede bozuktu. Meme altından yaklaşık 6 santimlik kesiyle operasyonu gerçekleştirdik, mekanik kalp kapağı yerleştirdik. Sağlıklı şekilde hastayı taburcu ediyoruz." dedi.

        Kayğın, kapalı yöntemle yapılan bu ameliyatın açık ameliyata göre hastaya konfor sağlayıp iyileşme süresini de kısalttığını aktardı.

        - "Küçük kesiyle yapılan kapak ameliyatının avantajları var"

        Bu tarz vakalara robotik cerrahi operasyonlar da yaptıklarını dile getiren Kayğın, şöyle devam etti:

        "Küçük kesiyle yapılan kapak ameliyatının avantajları var, göğüs kemiği kesilmediği için kemik kaynama problemi olmaz, yara enfeksiyonu görülmez ve kanama miktarı azdır. Hastamız normal yaşantısına daha kısa sürede döner ve arabada emniyet kemerini rahatça takar. İyileşme süresi çok kısa. Göğüs kafesi açılıp ameliyat edildiğinde hastalarda 3 aylık hareket kısıtlaması oluyor ama bu operasyonla hareket kısıtlaması da söz konusu değil. Her türlü aktiviteyi yapabiliyor."

        Kayğın, bu ameliyatla hastaların hastane ve yoğun bakımda kalış süresinin kısaldığını, günlük aktivitelerine, iş hayatına kısa sürede rahatça dönebildiğini, hastanın 1 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal servise geçtiğini sözlerine ekledi.

        Osman Gönlüm de nefes darlığı nedeniyle merdiven çıkamadığını, yürürken çok zorlandığını ve nefessiz kaldığını anlattı.

        Açık ameliyata razı olmadığı için arayışa girdiğini belirten Gönlüm, "Denizli'de bu şekilde kapalı yöntemle ameliyat yapanı duymadık. Araştırmamızda hocamızın bu işlemi kapalı yöntemle yaptığını öğrendik. Kendisiyle konuştuk ve ameliyat edeceğini söyledi. Hocamıza teslim olduk ve kalp kapağını değiştirdi, ameliyat kısa sürdü." dedi.

        - Özay Gönlüm'ün yeğeni de olan hasta doktora teşekkürünü maniyle dile getirdi

        Halk müziği sanatçısı Özay Gönlüm'ün yeğeni de olan Gönlüm, ameliyattan sonra kısa sürede sağlığına kavuştuğunu ifade ederek, "Merdiven çıkıyorum, geziyorum, nefes almamda bir sorun yok. Çok iyiyim, taburcu oluyorum." dedi.

        Ege şivesiyle mani söyleyerek Prof. Dr. Kayğın'a teşekkür eden Gönlüm, "Havasının sert, insanın mert, doktorunun sağlık, hemşirelerinin şefkat ve güler yüz dağıttığı Kayğın hocam ve ekibine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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