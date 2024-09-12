Erzurum'da tarihi Kiremitlik Tabyası'nda mıntıka temizliği yapıldı

Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1877-1878) kentin savunmasında önemli rol oynayan tabyalardan biri olan ve Erzurum Valiliğince, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) sorumluluğuna verilen Kiremitlik Tabyası'nda mıntıka temizliği yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında, "Kültürel ve Doğal Miras Değerlerinin Korunması" başlıklı 9 Temmuz'da yayımlanan emirle, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda kentin savunmasında önemli rol oynayan 23 tabyanın sorumluluğu, kurum, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına verildi.