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        Erzurum'da tarihi Kiremitlik Tabyası'nda mıntıka temizliği yapıldı

        Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1877-1878) kentin savunmasında önemli rol oynayan tabyalardan biri olan ve Erzurum Valiliğince, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) sorumluluğuna verilen Kiremitlik Tabyası'nda mıntıka temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 17:56 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:56
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        Erzurum'da tarihi Kiremitlik Tabyası'nda mıntıka temizliği yapıldı
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        Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1877-1878) kentin savunmasında önemli rol oynayan tabyalardan biri olan ve Erzurum Valiliğince, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) sorumluluğuna verilen Kiremitlik Tabyası'nda mıntıka temizliği yapıldı.

        Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında, "Kültürel ve Doğal Miras Değerlerinin Korunması" başlıklı 9 Temmuz'da yayımlanan emirle, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda kentin savunmasında önemli rol oynayan 23 tabyanın sorumluluğu, kurum, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına verildi.

        Bu kapsamda Kiremitlik Tabyası da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sorumluluğuna bırakıldı.

        Bunun üzerine çalışma başlatan müdürlük personeli ile onlara destek veren Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) üyeleri, söz konusu tabyada büyük çaplı mıntıka temizliği gerçekleştirdi.

        GSİM Müdürü Levent Çakmur, tabyada paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte çevre temizliği yaptıklarını belirtti.

        Tarihi tabyanın önemini vurgulayan Çakmur, "Bundan sonra projelendirme çalışmalarını başlatarak Kiremitlik Tabyası'nın çehresini değiştireceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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