Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da aralarında husumet bulunan akraba iki grubun bıçaklı kavgasında 4 kişi yaralandı

        Erzurum'da, aralarında husumet bulunan akraba iki grubun bıçaklı kavgasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 20:56 Güncelleme: 12.09.2024 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da aralarında husumet bulunan akraba iki grubun bıçaklı kavgasında 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da, aralarında husumet bulunan akraba iki grubun bıçaklı kavgasında 4 kişi yaralandı.

        Yukarı Mumcu Mahallesi Atatürk Evi yakınlarında, önceden husumetli oldukları belirtilen akraba iki grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Serhan L, Murat L. Emirhan S. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim
        Ziyech derbide yok!
        Ziyech derbide yok!
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Acil Kurulması Gereken Bakanlık!
        Acil Kurulması Gereken Bakanlık!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Daum'a son görev
        Daum'a son görev
        Eygi'nin babası konuştu
        Eygi'nin babası konuştu
        BM Zirvesi'ne videolu mesaj
        BM Zirvesi'ne videolu mesaj
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal

        Benzer Haberler

        Erzurum'da tarihi Kiremitlik Tabyası'nda mıntıka temizliği yapıldı
        Erzurum'da tarihi Kiremitlik Tabyası'nda mıntıka temizliği yapıldı
        Erzurum'da 6 santimlik kesiyle mekanik kalp kapağı takılan hasta sağlığına...
        Erzurum'da 6 santimlik kesiyle mekanik kalp kapağı takılan hasta sağlığına...
        Erzurum'da minibüsün açık kalan kapısından düşen kadın yaralandı
        Erzurum'da minibüsün açık kalan kapısından düşen kadın yaralandı
        Narman'da İlköğretim Haftası için tören düzenlendi
        Narman'da İlköğretim Haftası için tören düzenlendi
        Erzurum'da boğazına yiyecek takılan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıy...
        Erzurum'da boğazına yiyecek takılan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıy...
        Boğazına yiyecek takılan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
        Boğazına yiyecek takılan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı