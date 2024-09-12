Erzurum'da, aralarında husumet bulunan akraba iki grubun bıçaklı kavgasında 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Serhan L, Murat L. Emirhan S. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi bıçakla yaralandı.

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