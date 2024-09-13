Erzurum'da alkol alıp çevreyi rahatsız eden 67 kişiye ceza
Erzurum'da açık alanda alkol alıp çevreyi rahatsız ettikleri öne sürülen 67 kişiye, 137 bin 484 lira idari yaptırım cezası uygulandı.
Erzurum'da açık alanda alkol alıp çevreyi rahatsız ettikleri öne sürülen 67 kişiye, 137 bin 484 lira idari yaptırım cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2 Eylül tarihli 2024/3 sayılı "Valilik Genel Emri ile Erzurum Sınırları İçerisinde Çevreyi Rahatsız Edecek Şekilde Açıkta Alkol Alınmasının Engellenmesine Dair Karar"a istinaden çalışma yaptı.
Ekiplerce, kentte farklı noktalarda yapılan kontrollerde, 67 kişinin çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol tüketimi yaptığı tespit edildi.
Karara aykırı hareket ettiği belirlenen bu kişilere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi'nde geçen "emre aykırı davranış"tan 137 bin 484 lira idari yaptırım cezası uygulandı.
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