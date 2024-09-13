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        Erzurum'da yorgun ve bitkin halde bulunan kaplumbağaya polis yardım etti

        Erzurum'un Hınıs ilçesinde yorgun ve bitkin halde bulunan kaplumbağaya polis ekipleri yardım etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:04 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:13
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        Erzurum'da yorgun ve bitkin halde bulunan kaplumbağaya polis yardım etti
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        Erzurum'un Hınıs ilçesinde yorgun ve bitkin halde bulunan kaplumbağaya polis ekipleri yardım etti.

        Hınıs İlçe Emniyet Müdürlü ekipleri, Hınıs-Varto kara yolunda bir kaplumbağanın yolun karşısına geçmeye çalıştığını fark etti.

        Ekipler, sıcaktan bunaldığı anlaşılan kaplumbağayı güvenli bölgeye alıp su vererek serinlemesini sağladı.

        Polis eliyle şişeden su içirdiği kaplumbağayı daha sonra doğal ortamına geri bıraktı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sadece vatanı değil, can dostlarımızı da koruyoruz" ifadelerine yer verildi.

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