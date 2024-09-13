Erzurum'da yorgun ve bitkin halde bulunan kaplumbağaya polis yardım etti

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sadece vatanı değil, can dostlarımızı da koruyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hınıs İlçe Emniyet Müdürlü ekipleri, Hınıs-Varto kara yolunda bir kaplumbağanın yolun karşısına geçmeye çalıştığını fark etti.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde yorgun ve bitkin halde bulunan kaplumbağaya polis ekipleri yardım etti.

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