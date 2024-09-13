Paralimpik Oyunları şampiyonu judocu İbrahim Bölükbaşı, memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan judocu İbrahim Bölükbaşı için memleketi Erzurum'da karşılama düzenlendi.

Erzurum Havalimanı VIP Terminali'ne gelen Bölükbaşı'na, milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül de eşlik etti. Alkışlar eşliğinde terminalden çıkan sporculara, çiçek verildi.

Bar gösterisinin ardından şampiyon judocu Bölükbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, memleketine altın madalya ile döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Erzurum'a bu branşta ilk madalyayı getirdiği için gururlu olduğunu vurgulayan Bölükbaşı, "Doğduğum şehirde, spora başladığım Erzurum'dayım. Judoda ilk altın madalyayı getirdiğim için çok mutluyum." dedi.

Bölükbaşı, kendisini yalnız bırakmayan sporcular Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'e teşekkür ederek, "Onların burada olması benim ve memleketim için gurur verici bir şey. Rıza ve Taha, ülkemizi iyi temsil eden, ülkemizin gururu sporcular. 25 yıllık spor hayatımda devletime, Gençlik ve Spor Bakanlığına, judo ve güreş federasyonlarına, arkadaşlarıma, antrenörlerime teşekkür ediyorum. Daha önce olimpiyatlara güreşte iki defa gittim ve 5. oldum. Erzurum'a en yakın dereceyi ben kazandırdım. İki defa da judoda gittim. Erzurum'a bir altın madalya getirmek gibi bir hedefim vardı. Allah nasip etti, bu yüzden çok mutluyum." diye konuştu.