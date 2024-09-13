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        Erzurum'da minibüs ile ATV çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Erzurum'un Oltu ilçesinde minibüs ile ATV'nin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 13:25 Güncelleme: 13.09.2024 - 13:52
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        Erzurum'da minibüs ile ATV çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Oltu ilçesinde minibüs ile ATV'nin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi hafif yaralandı.

        Erzurum-Ardahan kara yolu Oltu Organize Sanayi kavşağında, Süleyman Düzenli yönetimindeki plakası öğrenilemeyen ATV, Ahmet Coşkun (29) idaresindeki 34 HAG 675 plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede, Düzenli'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada hafif yaralanan sürücü Coşkun ise Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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