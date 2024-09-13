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        Erzurumspor FK, Streli Mamba'yı renklerine bağladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, son olarak Tuzlaspor forması giyen Streli Mamba'yı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 23:58 Güncelleme: 14.09.2024 - 00:01
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        Erzurumspor FK, Streli Mamba'yı renklerine bağladı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, son olarak Tuzlaspor forması giyen Streli Mamba'yı transfer etti.

        Mavi-beyazlı kulübün açıklamasında, "Streli Mamba ile 1 yıllık resmi özleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

        Erzurum temsilcisi, sosyal medya hesaplarından oyuncunun konuşmalarının yer aldığı tanıtım videosu da paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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