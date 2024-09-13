Erzurumspor FK, Streli Mamba'yı renklerine bağladı

Mavi-beyazlı kulübün açıklamasında, "Streli Mamba ile 1 yıllık resmi özleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, son olarak Tuzlaspor forması giyen Streli Mamba'yı transfer etti.

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