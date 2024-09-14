Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da şehit babası, devlet korumasındaki çocuklara yetiştirdiği mısırlardan ikram etti

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan özel harekat polisi Yakup Sürücü'nün babası İbrahim Sürücü, yetiştirerek hasadını yaptığı mısırları pişirip devlet korumasındaki çocuklara ikram etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 08:54 Güncelleme: 14.09.2024 - 09:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da şehit babası, devlet korumasındaki çocuklara yetiştirdiği mısırlardan ikram etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan özel harekat polisi Yakup Sürücü'nün babası İbrahim Sürücü, yetiştirerek hasadını yaptığı mısırları pişirip devlet korumasındaki çocuklara ikram etti.

        Pasinler ilçesinde hasadını yaptığı mısırları kazanlarda kaynatan Sürücü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koruması altındaki çocuklara ikram etmek üzere Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi'ne kamyonetle getirdi.

        Çocuklarla bir araya gelen Sürücü, şehidin annesi Çiğdem Sürücü ile mısırları çocuklara ikram etti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, yaptığı konuşmada, şehitlerin aziz hatırlarını yaşatmak, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu çocuklara aktarmanın kendilerinin en büyük görevi olduğunu söyledi.

        Bir milletin geleceğinin genç nesillerin sahip olduğu vatan sevgisiyle şekillendiğini belirten Aykut, şunları dile getirdi:

        "Sevgili çocuklar, sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Vatanımıza sahip çıkacak, şehitlerimizin emanetini yaşatacak olan yalnızca sizlersiniz. Bugün burada aldığınız mesajlar sizlerin yolunu aydınlatacak, vatanımızı, bayrağımızı ve bağımsızlığımızı her zaman yüreğimizde hissederek ülkemize sahip çıkacağınıza yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömür ve sağlık diliyorum."

        - "Her zaman yanınızda olacağım"

        Baba Sürücü de her zaman çocukların yanında olacağını ifade ederek, yaptıklarıyla bir nebze de olsa koruma altındaki çocukların gönüllerini almak istediğini söyledi.

        Sürücü, şunları kaydetti:

        "Ben, 15 Temmuz'dan sonra Kıbrıs ve Çanakkale'ye gittim, şehitlikleri ziyaret ettim. İnsan, onları görünce 'O şehitler, bu vatan için canlarını verdiler, biz de madem canımızı veremiyoruz, bizim de malımız feda olsun.' diye bu hayrı yaptım. Buradan da herkese sesleniyorum: Bu çocuklarımızı sahipsiz bırakmayalım. Ben de kendi tarlamda ürettiğimi mısırları getirdim. Ayçiçeği de getirecektim ama unuttum. Onu da çocuklarımıza başka bir zaman getireceğim. Dedeleri olarak her zaman yanlarındayım. Her zaman canımla, Rabb'imin bana verdiği malımla sizin yanınızda olacağım. Herkesin önünde size söz veriyorum. Her zaman yanınızda olacağım."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne babalar dikkat! Beden dersinde ölüm!
        Anne babalar dikkat! Beden dersinde ölüm!
        Eylül ortasında temmuz sıcağı! Termometre 30'un üzerinde!
        Eylül ortasında temmuz sıcağı! Termometre 30'un üzerinde!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        Güzellik tartışması ve müjdeli haber
        Güzellik tartışması ve müjdeli haber
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Dünyada yuhalanan güzellik kraliçeleri
        Dünyada yuhalanan güzellik kraliçeleri
        Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri!
        Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri!
        Bazı bakan yardımcılıklarına atamalar Resmi Gazete'de
        Bazı bakan yardımcılıklarına atamalar Resmi Gazete'de
        Justin Timberlake suçunu kabul etti
        Justin Timberlake suçunu kabul etti
        İki grup arasında husumet: 10 gözaltı
        İki grup arasında husumet: 10 gözaltı
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        Beşiktaş taraftarı için deplasmanda yok!
        Beşiktaş taraftarı için deplasmanda yok!
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Beşiktaş'ta sözleşme fesih kararı!
        Beşiktaş'ta sözleşme fesih kararı!
        "Avrupa kupalarını hedefliyoruz"
        "Avrupa kupalarını hedefliyoruz"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Erzurumspor FK, Streli Mamba'yı renklerine bağladı
        Erzurumspor FK, Streli Mamba'yı renklerine bağladı
        Minibüsün çarptığı ATV'nin sürücüsü öldü
        Minibüsün çarptığı ATV'nin sürücüsü öldü
        Erzurum'da minibüs ile ATV çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Erzurum'da minibüs ile ATV çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Paralimpik Oyunları şampiyonu judocu İbrahim Bölükbaşı, memleketi Erzurum'd...
        Paralimpik Oyunları şampiyonu judocu İbrahim Bölükbaşı, memleketi Erzurum'd...
        Erzurum'da yorgun ve bitkin halde bulunan kaplumbağaya polis yardım etti
        Erzurum'da yorgun ve bitkin halde bulunan kaplumbağaya polis yardım etti
        Erzurum'da alkol alıp çevreyi rahatsız eden 67 kişiye ceza
        Erzurum'da alkol alıp çevreyi rahatsız eden 67 kişiye ceza