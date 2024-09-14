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        Erzurum'da 140 polis, tarihi Büyük Höyük Tabyası'nda "mıntıka" temizliği yaptı

        Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1877-1878) kentin savunmasında önemli rol oynayan tabyalardan biri olan ve Erzurum Valiliğince, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluğuna verilen tarihi Büyük Höyük Tabyası'nda 140 polis mıntıka temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 16:53 Güncelleme: 14.09.2024 - 17:01
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        Erzurum'da 140 polis, tarihi Büyük Höyük Tabyası'nda "mıntıka" temizliği yaptı
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        Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1877-1878) kentin savunmasında önemli rol oynayan tabyalardan biri olan ve Erzurum Valiliğince, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluğuna verilen tarihi Büyük Höyük Tabyası'nda 140 polis mıntıka temizliği yaptı.

        Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında, "Kültürel ve Doğal Miras Değerlerinin Korunması" başlıklı 9 Temmuz'da yayımlanan emirle, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda kentin savunmasında önemli rol oynayan 23 tabyanın sorumluluğu, kurum, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına verildi.

        "Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında başlatılan projede Büyük Höyük Tabyası İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluğuna bırakıldı.

        Bunun üzerine çalışma başlatan müdürlük, 140 polisle tabyada büyük çaplı mıntıka temizliği yaptı.

        Temizlik çalışmasına İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve yardımcıları da katıldı.

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