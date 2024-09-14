Erzurum'da 140 polis, tarihi Büyük Höyük Tabyası'nda "mıntıka" temizliği yaptı

Temizlik çalışmasına İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve yardımcıları da katıldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan müdürlük, 140 polisle tabyada büyük çaplı mıntıka temizliği yaptı.

Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında, "Kültürel ve Doğal Miras Değerlerinin Korunması" başlıklı 9 Temmuz'da yayımlanan emirle, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda kentin savunmasında önemli rol oynayan 23 tabyanın sorumluluğu, kurum, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına verildi.

Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1877-1878) kentin savunmasında önemli rol oynayan tabyalardan biri olan ve Erzurum Valiliğince, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluğuna verilen tarihi Büyük Höyük Tabyası'nda 140 polis mıntıka temizliği yaptı.

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