Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan ve Tunceli'de Mevlit Kandili idrak edildi

Tunceli'de de camilerde düzenlenen programlarda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Terzibaba Camisi'nde verdiği vaazda, feyiz, bereket ve hikmetlerle dolu kandil gecesinin insanlık alemi için hayır, huzur ve barışa vesile olmasını diledi.

Vatandaşlardan bazılarının yoğunluk ve sıcak hava nedeniyle cami avluları ile kaldırımlarda namaz kıldığı görüldü.

Merkez, Serhat Ulu ve Dervişbey camilerine gelenler namaz kıldı, dua etti.

Ardahan'da da Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de Türk Kızılay tarafından vatandaşlara helva ikram edildi.

Başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Cami ve Muratpaşa Cami olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.

Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan ve Tunceli'de, Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

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