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        Erzurum'da cezalı olmasına rağmen trafiğe çıkan aday sürücü ehliyetinden oldu

        Erzurum'da muayenesiz araçla kazaya karışan ve para cezası kesildikten sonra yine araç sürdüğü tespit edilen aday sürücü, hem ehliyetinden oldu hem de 51 bin 169 lira para cezası aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 23:57 Güncelleme: 15.09.2024 - 23:57
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        Erzurum'da cezalı olmasına rağmen trafiğe çıkan aday sürücü ehliyetinden oldu
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        Erzurum'da muayenesiz araçla kazaya karışan ve para cezası kesildikten sonra yine araç sürdüğü tespit edilen aday sürücü, hem ehliyetinden oldu hem de 51 bin 169 lira para cezası aldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül'de kent merkezindeki Gez Kavşağı'nda yaralamalı kazaya karışan 25 M 0080 plakalı araç sürücüsü M.E.K'ye trafikten men edilen muayenesiz araçla trafiğe çıkmak, kaza mahallinden ayrılmak, yetersiz ehliyet kullanmak ve psikoteknik belgesi bulunmadan araç kullanma gibi maddeleri ihlalden 24 bin 824 lira para cezası uygulandı.

        Aynı aracı 14 Eylül'de Erzurum Lisesi Kavşağı'nda gören ekipler, araç sahibi V.K'ye, trafikten men edilmesine rağmen muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan 3 bin 135 lira ceza keserek aracı çekici üzerinde sahibine teslim etti.

        Sosyal medya platformlarındaki paylaşımlardan, aday sürücü M.E.K'nin yeterli ehliyeti olmamasına rağmen yine araç kullanmaya devam ettiğini tespit eden ekipler, Gölbaşı Polis Merkezi Amirliği'ne davet ettikleri M.E.K'ye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıp toplamda 51 bin 169 lira para cezası kesti.

        Ayrıca M.E.K'nin ehliyeti daimi iptal edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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