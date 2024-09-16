Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'un eski yerleşim yerinde dönüşüm başlatıldı

        Erzurum'un eski yerleşim yerlerinden olan Erzincankapı bölgesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yerinde dönüşüm projesi başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 14:30 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'un eski yerleşim yerinde dönüşüm başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'un eski yerleşim yerlerinden olan Erzincankapı bölgesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yerinde dönüşüm projesi başlatıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Mahallesi'ndeki eski yerleşim yerinde, bölgenin modern mimarisi esas alınarak meydan ve çarşı çalışması başlatıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentte 2014 yılından itibaren kentsel dönüşüm anlamında önemli adımlarında atıldığını belirterek, "Erzincankapı'da muhteşem bir dönüşüme imza atacağız." ifadelerini kullandı.

        Sekmen, proje detaylarına ilişkin, "Bölgede yoğunluğu en asgariye indirecek otopark ile birlikte söz konusu yerdeki ticari hacmin gelişimi için 20 iş yeri ve 50 ofis inşa edeceğiz. Bin metrekarelik meydanı bulunan modern mimariyle donatılmış yeni bir çarşı yapacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı

        Benzer Haberler

        O sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        O sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Ciritçi baba ve 3 oğlu
        Ciritçi baba ve 3 oğlu
        Erzurum'da cezalı olmasına rağmen trafiğe çıkan aday sürücü ehliyetinden ol...
        Erzurum'da cezalı olmasına rağmen trafiğe çıkan aday sürücü ehliyetinden ol...
        Erzurum'da engelli bireyler, "mobil uygulama" sayesinde engelsiz yolculuk y...
        Erzurum'da engelli bireyler, "mobil uygulama" sayesinde engelsiz yolculuk y...
        İbrahim Bölükbaşı, güreş ile başladığı spor hayatını judoda altın ile taçla...
        İbrahim Bölükbaşı, güreş ile başladığı spor hayatını judoda altın ile taçla...
        Yolcunun düşerek yaralanmasına neden olan minibüs sürücüsü yine yollarda
        Yolcunun düşerek yaralanmasına neden olan minibüs sürücüsü yine yollarda