Erzurum'un eski yerleşim yerinde dönüşüm başlatıldı

Erzurum'un eski yerleşim yerlerinden olan Erzincankapı bölgesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yerinde dönüşüm projesi başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Mahallesi'ndeki eski yerleşim yerinde, bölgenin modern mimarisi esas alınarak meydan ve çarşı çalışması başlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentte 2014 yılından itibaren kentsel dönüşüm anlamında önemli adımlarında atıldığını belirterek, "Erzincankapı'da muhteşem bir dönüşüme imza atacağız." ifadelerini kullandı.